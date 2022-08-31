BAİBÜ tepe yöneticileri soluğu Halfeti’de aldı

Haber: Süleyman Kurt

BAİBÜ’nün iki tepe yöneticisinin Şanlıurfa’nın en küçük ilçesinin kaymakamını hem de evinde aileleriyle ziyaret etmesi akıllarsa soru işaretleri bıraktı. Alişarlı ve Ağcan’ın ilimizde bulunan hiçbir kaymakamı evinde ziyaret etmemesi, hatta birçok kaymakamın makamına bile uğramamaları Zikrullah Erdoğan’ın kim olduğu sorusunu gündeme getirdi.

ZİKRULLAH ERDOĞAN KİMDİR

Halfeti Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, 1993 yılında Rize Güneysu’da doğdu. Kaymakam Erdoğan, ilk ve orta öğrenimini Rize’de tamamlayarak 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Aynı yıl, İstanbul Üniversitesi çift anadal programı kapsamında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü tamamladı. Üniversite öğrenimi boyunca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yaptı. Bir yıl süreyle Halk Bankası’nda görev yaptıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak, Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı.

Rize Valiliği’nde il merkez stajını, Kırklareli/Pınarhisar ilçesinde Kaymakam refiklik stajını tamamladı. Aksaray/Ağaçören ilçesinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. Edirne’de mülkiye müfettişi refakatinde teftiş stajını yerine getirdi. Yurtdışı stajı kapsamında İngiltere/Sheffield Üniversitesi’nde dil eğitimi aldı. 106.Dönem Kaymakamlık Kursunun ardından 2020-2022 yılları arasında Isparta-Uluborlu Kaymakamı olarak görev yapan Zikrullah Erdoğan, 11.08.2022 tarih ve 2022/392 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Şanlıurfa Halfeti Kaymakamlığına atandı.

Evli ve bir çocuk babası olan Kaymakamımız, iyi derecede İngilizce bilmektedir.