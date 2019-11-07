BAİBÜ, uluslararası ağını genişletiyor

Haber: BMA

BAİBÜ geçtiğimiz günlerde, Ukrayna V.N. Karazin Kharkiv Ulusal Üniversitesi ve Krok Üniversitesi, İtalya Universita Degli Studi di Perugia Üniversitesi ve Filistin An-Najah Milli Üniversitesi ile ikili anlaşmalar imzaladı. Yapılan anlaşmalar sonucunda, BAİBÜ’nün ikili anlaşma imzaladığı uluslararası üniversite sayısı 21 oldu.

İkili anlaşmalar çerçevesinde üniversiteler arasında, Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği (KA107) ve Mevlana Değişim Programı kapsamlarında personel ve öğrenci değişimi gerçekleştirilecek. Ortak araştırma faaliyetleri ve yayınlar yapılacak, seminer ve akademik toplantılara ortak katılım sağlanacak, kısa dönem özel akademik programlar düzenlenecek. İkili anlaşmalar, 5 yıl geçerli olacak.

Uluslararasılaşmaya büyük önem veren Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin, Erasmus+ kapsamında toplam 125, Mevlana Değişim Programı kapsamında ise 25 anlaşması bulunuyor.