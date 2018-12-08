Haber: BMA

Bolu İl Millî Müdürlüğü ile Unilook Türkiye işbirliğinde düzenlenen “Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri” Bolu’da yapıldı. Tanıtım etkinliğine, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin(BAİBÜ) yanı sıra çok sayıda üniversite katıldı. “Bolu Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri” etkinliğine Bolu’da eğitim veren liselerden gelen öğrenciler, BAİBÜ tanıtım standına yoğu ilgi gösterdi.

“Doğru Öğrenci, Doğru Tercih” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, bu yıl tercihte bulunacak lise öğrencileri, üniversiteye hazırlanan aday öğrenciler ve aileleri üniversiteler hakkında bilgi aldı. Etkinlikte öğrenciler, eğitim dalları, programlar, fakülte ve diğer merak ettikleri konuları üniversite temsilcilerinden öğrenme fırsatı buldular.