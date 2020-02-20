BAİBÜ, USBES 2020’ye ev sahipliği yapacak

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ), Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumuna (USBES 2020) ev sahipliği yapacak. Bu yıl 9’uncusu düzenlenecek USBES, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin(TBMM) açılışının 100. yılı anısına yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Bolu Valiliği, Atatürk Araştırma Merkezi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneği işbirliği ile gerçekleştirilecek sempozyumun teması ise ‘Sosyal Bilgiler Eğitimi Kapsamında Ulusal Egemenlik, Çocuk ve Göç’ olarak belirlendi. 15-17 Ekim 2020 tarihleri arasında düzenlenecek sempozyuma özet gönderim son tarihi ise 17 Temmuz 2020. Sempozyumda ayrıca özel konu olarak “100. Yılında TBMM” de işlenecek.