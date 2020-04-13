BAİBÜ uzaktan eğitimi başarıyla sürdürüyor

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkemizde üniversitelerin tatile girmesi ile birlikte Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde(BAİBÜ) uzaktan eğitim sistemi devreye sokuldu. BAİBÜ’de 30 Mart itibariyle başlayan uzaktan eğitim sisteminin sorunsuz bir şekilde devam ettiği bildirildi.

Koınuyla ilgili üniversiteden yapılan açıklamada, “Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde, 30 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren uzaktan öğretim sistemleri aracılığı ile yürütülmeye başlanan sistemde; ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki teorik dersler ile uygulamalı bölümlerin teorik dersleri başarıyla yapılıyor” denildi.

ÖĞRENCİ GİRİŞ SAYISI 161 BİN 167

Sistemdeki ders ve giriş sayıları ile ilgili de bilgiler veren BAİBÜ açıklamanın devamında, “BAİBÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (İBUZEM) Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi aracılığıyla gerçekleştirilen süreçte, 30 Mart-6 Nisan arasında gelen verilere göre uzaktan öğretim; 8.966 asenkron ders sayısı, 8.927 senkron ders sayısı, 9.884 öğretim elemanı giriş sayısı, 161.167 öğrenci giriş sayısı ve 15.216 aktivite sayısı ile devam ediyor. BAİBÜ Rektörlüğü olarak, bu sürecin başarıyla yürütülmesinde katkısı bulunan tüm personellerimize ve öğretim elemanlarımıza teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz” ifadelerine yer verdi.