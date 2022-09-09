BAİBÜ yeni öğrencilerini bekliyor



Haber: Süleyman Kurt

Üniversite adayları, yerleştirme sonuçlarına 07 Eylül 2022 tarihinde 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin sonuç ekranına ait internet sitesinden ulaşabilmekte. 9 Eylül itibarı ile ise aday öğrenciler ön lisans eğitimini lisans eğitimine tamamlamak için yerleştikleri bölümlere kayıt yaptırmaya başladı.

BAİBÜ YENİ ÖĞRENCİLERİNİ BEKLİYOR

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Dikey Geçiş Sınavı(DGS) sonucunda üniversiteye yerleşen öğrenciler için, kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden yapılabileceğini işaret ederek son tarihin 12 Eylül saat 23.39 olduğunu belirtti.

E-kayıt sistemi üzerinden kayıt yaptıramayan adayların ise, 9-14 Eylül arasında yerleştirildiği fakülteye başvurarak şahsen kayıt yaptırması gerekiyor.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NEDİR?

Ön lisans diploması, T.C. kimlik kartı, muafiyet, intibak işlemleri için transkript ve ders içerikleri.