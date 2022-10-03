BAİBÜ yeni öğrencilerini karşılıyor

Haber: Süleyman Kurt

Akademik yılın ilk haftasında BAİBÜ'yü kazanarak Bolu'ya gelen tüm öğrenciler, kampüse ve şehir merkezine ücretsiz şekilde taşınacak. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurduğu ücretsiz taşıma uygulaması, 3-7 Ekim tarihlerini kapsayacak. Servisler saat 08.00 ile 17.00 arasında her yarım saatte bir kalkacak. Ayrıca servise binen öğrencilere Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi ve İzzet Baysal Kültür Merkezi önünde yiyecek ikramında bulunulacak.