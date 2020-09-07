BAİBÜ yönetimi ne karar verecek?

Haber: N. Halid Altundal

Sağlık Bakanlığınca, Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) gönderilen görüş yazısında, üniversitelerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde, teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi önerildi. Ertelenmemesi durumunda ise kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesinin önerildi.

Yükseköğretim kurumlarına geniş inisiyatif tanındığı ve bünyelerindeki fakülte ve birimlerinin mahiyetini dikkate alarak, eğitim ve öğretimin sürdürülebilirliği bakımından yetkili kurullarında karar almalarının sağlandığı aktarılan yazıda, son günlerde Kovid-19 hastası olanların sayısında ciddi artışların görüldüğü kaydedildi. Yazıda, salgınla mücadelenin etkin şekilde yapılabilmesi ve sağlık çalışanların yükünün hafifletilebilmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanlığının yönlendirmelerinin önem arz ettiği belirtilerek, Sağlık Bakanlığı'na, üniversitelerde güz döneminde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi konusunda il pandemi kurulları veya il umumi hıfzıssıhha kurullarının fikri alınarak Rektörlüklerce karar verilmesine ilişkin görüş sorulduğu bildirildi.

Yazıda şu ifadelere yer verildi: “Üniversitenizde, 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine ilişkin planlamalarınıza ait kararlarınızda YÖK'ün, yükseköğretim kurumlarına tanımış olduğu inisiyatif çerçevesinde Sağlık Bakanlığının görüşlerinin dikkate alınması hususunda gereğini rica ederim."

BAİBÜ YÖNETİMİ NE KARAR VERECEK?

Öte yandan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) öğrencileri sosyal medyada geçtiğimiz günlerde bir kampanya yaparak her bölümde hibrit(yüz yüze/uzaktan) eğitim yapılması önerisinde bulunmuştu. Öğrencilerden gelen taleplere kulak veren BAİBÜ Rektörlüğü tarafından da eğitim modeli ile ilgili öğrenciler ve akademisyenlerin görüşünü almak için anket açıldı. Cuma günü sonlandırılan ankete göre Rektörlükten bir açıklama yapılması beklenirken Sağlık Bakanlığının yazısı öğrencilerin beklentilerinin tersine oldu. Sağlık Bakanlığının YÖK’e bildirdiği tavsiye kararı sonrası BAİBÜ yönetiminin ne karar alacağı merak konusu oldu. Ayrıca birçok esnaf ise üniversitenin yüz yüze eğitim vermemesi durumunda büyük zorluk çekeceklerini belirtti. İlimiz Bolu’da üniversite öğrencilerinin sağladığı ekonomik hareketlilik ile kafe, restoran, ulaşım, özel yurt ve emlak gibi birçok sektör gelir sağlıyor. Bu kapsamda sadece öğrenciler değil esnaflar da son gelişmelere bağlı olarak BAİBÜ’nün alacağı kararı bekliyor.