BAİBÜ yüzde 95 doldu

Haber: BMA

Yüz binlerce öğrencinin beklediği 2019 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları geçtiğimiz gün açıklanmasının ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine(BAİBÜ) kaç öğrencinin yerleşmeye hak kazandığı da belli oldu. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan bölümler hariç bu yıl toplam 5 bin 924 kontenjanı bulunan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne (BAİBÜ) 5 bin 674 öğrenci yerleşti. Bu sonuçla BAİBÜ’nün doluluk oranı yüzde 95,78 oldu.

Güzel Sanatlar Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi ile Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği ve Resim Öğretmenliği bölümleri ise, özel yetenek sınavları ile öğrenci alacak. Söz konusu fakülte ve bölümlerde ise toplam 351 kontenjan bulunuyor. Özel yetenek sınavları ile öğrenci alan fakülte ve bölümler, öğrencilerin en çok tercih ettikleri alanlar arasında yer alıyor. Bu nedenle özel yetenek sınavlarının sonuçlarına göre kontenjanların tümüyle dolması bekleniyor. Ek kontenjan başvurularının tamamlanmasıyla ise, BAİBÜ’de doluluk oranının yaklaşık yüzde 97’ye yükselmesi bekleniyor.

Üniversitelere kayıtlar, 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak. Kayıtların sona ermesiyle yeni öğrenci sayısı ve genel öğrenci sayıları netlik kazanacak.