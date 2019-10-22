BAİBÜ’de 6 bin kişilik yemek ikram edildi

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Kalkınma ve Tanıtma Vakfı’nın, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri için her yıl organize ettiği “Geleneksel Hoş geldin Yemeği” bu yıl da BAİBÜ Gölköy Kampüsünde verildi. Yemek dağıtımına; BAİBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Samettin Gündüz, Bolu Kalkınma ve Tanıtma Vakfı Genel Sekreteri Mustafa Namdar, Vakıf Yönetim Kurulu Üyeleri Ercan Gülen ve Ahmet Şerafettin Yamaner katıldı. Kalkınma ve Tanıtma Vakfı tarafından hazırlatılan 6 bin kişilik yemek Gündüz, Yaman, Gülen ve Yamaner tarafından öğrencilere dağıtıldı.

Üniversitelilerin yoğun ilgi gösterdiği yemek dağıtımı ile ilgili açıklamalarda bulunan Kalkınma ve Tanıtma Vakfı Başkanı Mustafa Namdar şunları söyledi: “Vakıf olarak topluma yapılmış olan hizmetin özellikle öğrencilere yönelik yapılan bu hizmetin büyük bir kıvancı ve sevincini yaşıyoruz. 11 yıldır geleneksel hale getirilen üniversite halk kaynaşması adı altında yılda 2 defa bir akademik yılın açılışında bir de mezuniyet töreninde bu yemekler veriliyor. Manzaraya baktığınız aman işin mutluluğunu ne kadar zor olsa da her şeyi unutuyorsunuz buradaki güzel manzara size her şeyi unutturuyor.”

İkramlarını alan BAİBÜ’lü öğrenciler Bolu Kalkınma ve Tanıtma Vakfı’na teşekkürlerini ifade ederek, kampüsün doğal dokusu içinde arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir öğle vakti geçirdi.