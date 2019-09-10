BAİBÜ’de Aşure Günü etkinliği

Haber: Esra Perçin

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Gölköy Kampüsü ve BAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vatandaşlar ve personele Aşure Günü olarak bilinen Muharrem ayının 10. gününde aşure tatlısı ikramında bulunuldu. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından organize edilen aşure günü etkinliğinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaman, Prof. Dr. Sameddin Gündüz ve Genel Sekreter Murat Tok, Personel Daire Başkanı Mustafa Tanrıkulu ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Bayram Kaya Muharrem Ayı dolayısıyla, bereketin simgesi aşureyi birlikte dağıttı.

İslam tarihinde önemli olayların meydana geldiği Muharrem ayı Müslümanların kullandığı hicri takvimine göre ilk aydır. Muharrem ayının 10. günü de çok özel bir yere sahiptir. Aşure günü olarak da idrak edilen bu gün, İslam dünyasında karşılıklı ikramların yapıldığı ve Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitlerinin anıldığı bir gündür. Ayrıca Hz. Nuh’un tufan sonrası yeniden yeryüzünde yaşamaya başlamasına atfen Aşure dağıtılması İslam dünyasında birlik, beraberlik ve dayanışmanın nişanesi olmuştur. Peygamber Efendimiz de (SAV) Muharrem ayında yapılan ibadetlerin önemine dikkat çekmiştir. Bu özel günde, manevi ve kültürel zenginliğin yaşatılması amacıyla BAİBÜ Rektörlüğü tarafından vatandaşlara ve personele Aşure ikramı yapıldı. Yoğun ilginin olduğu etkinlikte vatandaşlar, toplumsal birlikteliği kuvvetlendiren geleneklerden olan aşure dağıtımından dolayı BAİBÜ Rektörlüğüne teşekkürlerini ilettiler.

REKTÖR ALİŞARLI’DAN AŞURE GÜNÜ MESAJI

BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı Aşure Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Rektör Alişarlı mesajında; “Yeni yılımız, Muharrem ayımız ve Aşure Günümüz hayırlı ve bereketli olsun. Tutulan Muharrem oruçlarının kabul olmasını Allah’tan niyaz ederim. Aşure gününün İslam alemi ve tüm insanlık için huzura, barışa, refaha ve hayırlara vesile olmasını diliyorum. Birlik ve beraberliğimizin devamı ve Ümmetin izzeti için dua edelim. Bu vesileyle başta Hazreti Hüseyin olmak üzere Kerbela şehitleri ve bu aziz vatanın bekası için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.