BAİBÜ’de bir fakültenin adı değiştirildi

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararlarına göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde bir fakültenin adı değiştirildi, bir yüksekokul ise fakülteye çevrildi.

BAİBÜ’de bir fakültenin adı değiştirildi

Haber: N. Halid Altundal

Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Kurulması, Kapatılması, Birleştirilmesi veya Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Kararlar, Resmi Gazete’nin 30 Haziran 2020 tarihli sayısında yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararlara göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne bağlı Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesinin adı Ziraat Fakültesi olarak değiştirildi. Öte yandan Gerede ilçesinde bulunan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu da kapatılarak Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulması kararlaştırıldı.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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