BAİBÜ’de bozkurt gecesi

Haber: S. Özge Yücel

BAİBÜ Bordo Salonda düzenlenen Türk Gençlik Şölenine BAİBÜ Rektörü, MHP İl Başkanı Cihan Başaran, AK Parti İl Başkanı Suat Güner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Cihan Özkalem, BAİBÜ Türk Dünyası Topluluğu Başkanı Prof. Dr. Dündar Yener, Türk Kamu Sen’e bağlı sendika başkanları, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Gece Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için yapılan 1 dakikalık saygı duruşuyla başlarken, İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Gece yapılan konuşmalarla devam etti.

“TÜRK MİLLETİ, EZİLENLERİN YANINDA OLARAK ADALETİ TESİS ETMİŞTİR”

Gecede ilk konuşmayı yapan BAİBÜ Türk Dünyası Topluluğu Başkanı Prof. Dr. Dündar Yener, “Tarihin en eski milletlerinden biri olarak var olduğumuzdan beri kazandığımız zaferlerin ve büyük başarıların temellerinde Türklük bilinci yatmaktadır. Tarihte her zaman dünyaya düzen getirmek gibi bir iddiası olan Türk Milleti, bu amacına ulaşma yolunda büyük sıkıntılara da düşmüş hatta yok olma tehlikesi yaşamıştır. Bu duruma neden olan en büyük hata milletimizin Türklük bilincinden uzaklaşması, tembelleşmesi olmuştur. Milli bilincin yüksek olduğu çalışkan ve üretken olduğumuz dönemlerde milletimiz kendi kimliğini bularak dünyaya düzen getirmiş, ezilenlerin yanında olarak adaleti tesis etmiştir. Türk’ün yaratılışında var olan nitelikleri unutmaması, unutsa bile gerektiğinde hatırlaması milletimizin zor zamanlarında varlığını sürdürmesi bakımından çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

“BU AZİZ BAYRAĞI, LEKELEMEYECEĞİZ, KİRLETMEYECEĞİZ, YERE DÜŞÜRMEYECEĞİZ”

Ülkü Ocakları İl Başkanı Cihan Özkalem ise yaptığı konuşmada, “Ulu Önderimizin zihinlerimize, gönüllerimize ilk vazife olarak kazıdığı Türk İstikbalini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etme şuuru bizlerin en büyük görev ve kıvancıdır. Başbuğumuzun da belirttiği gibi gençlik, toplumların güç, enerji ve umut kaynağıdır. Gençliğini, milli bilinç ve kültür birikiminden yoksun bırakan toplumlar geleceğe dönük umutlarını kaybetmiş demektir. Allah’ımıza hamd olsun ki Başbuğumuz’un açtığı yolda, bilge liderimizin rehberliğinde, ülkü ocaklı gençler, milli bilinci derinden kavramakta, Türk kültür ve töresine bağlı kalmakta, yeniliğe açık, bilimi önceleyen vatanperver nesiller olarak yetişmektedir. İşte şu an, burada bizlerle beraber olan ülkü ocaklı kardeşlerimiz, bu davanın bayraklaşmış halleridir. And olsun ki bu aziz bayrağı, lekelemeyeceğiz, kirletmeyeceğiz, yere düşürmeyeceğiz. Kutlu gecemizin düzenlenmesinde emeği geçen başta Bolu Ülkü Ocakları İl Yöneticilerim, ve Türk Dünyası Topluluğumuzun kıymetli temsilcileri, olmak üzere emeği geçen herkese, siz değerli katılımcılarımıza sonsuz teşekkür ederim. ‘Ne mutlu türküm diyene’ cümlelerini kullandı.

SALONDA Kİ COŞKU GÖRÜLMEYE DEĞERDİ

Konuşmaların ardından Bolu Ülkü Ocakları Asena Birimi tarafından oluşturulan ‘Asena Zeybek Topluluğu’ tarafından hazırlanan gösteri sahnelendi. Zeybek gösterisinden sonra sahneye çıkan Ülkü Ocakları Genel Merkez Sanatçısı İlyas Öztürk söylediği türkü ve şarkılarla ülkücüleri coşturdu. Sahneye son olarak Ülkü Ocakları Genel Merkez sanatçısı Ali Kınık çıktı. Üç yıllık bir aranın ardından sevilen şarkıları ile seyirciler ile buluşan Ali Kınık’a tüm salon eşlik etti.

Gece, Ülkücülerin hep bir ağızdan okuduğu Ülkücü Yemini ile sona erdi.