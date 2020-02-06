BAİBÜ’de “corona virüs” alarmı

Haber: N. Halid Altundal

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit etmeye başlayan Corona virüs ülkemizi de tehdit etmeye devam ediyor. Türkiye’nin çeşitli illerinde corona virüs şüphesiyle birçok hastanede kırmızı alarm verilirken, bir corona virüs haberi de ilimizden geldi. Sabah saatlerinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesine giden ve Çin’de Yüksek Lisans eğitimi alan F.İ. isimli bir kişi, Çin’den geldikten sonra rahatsızlandığını belirtti.

Hastane görevlilerinin durumu doktorlara iletmesinin ardından BAİBÜ Tıp Fakültesinde adeta kırmızı alarm verildi. Corona virüs şüphesi sebebiyle Çin’den 15 gün önce Türkiye’ye geldiği öğrenilen 22 yaşındaki F.İ. isimli genç temas izolasyonuna alındı. Hastane personeline koruyucu maske dağıtılırken hastaneye gelen vatandaşlar giriş için başka kapıya yönlendirildi. Kırmızı alarm verilen Tıp Fakültesi Hastanesinde F.İ. isimli gencin yapılan ilk kontrollerinde corona virüs kapmadığı tespit edildi. F.i.’nin yapılan tahlillerinin 2-3 içinde kesin sonuçlarının açıklanacağı belirtilirken hastanede durum normale döndü.

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2020, 14:44