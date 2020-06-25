BAİBÜ’de Dijital Kart Dönemi Başlıyor

Haber: N. Halid Altundal

BAİBÜ ve Halkbank arasında yapılan iş birliği protokolü kapsamında, halen BAİBÜ’nün birçok hizmeti için kullanılan elektronik kartların işlevleri tek bir kartta birleştirilerek, BAİBÜ Dijital Kart hazırlandı. Öğrenci ve personel kimlik kartı yerine de geçecek temassız özellikli BAİBÜ Dijital Kart ile artık tüm işlemler, tek kart kullanılarak yapılabilecek. Bu kapsamda Halkbank Bolu Şube Müdürü Vural Haçat, Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’yı makamında ziyaret ederek personel kimlik kartını takdim etti. Haçat Alişarlı’ya kart hakkında bilgiler aktardı.

Akademik ve idari personelin kartları ise, 22 ve 23 Haziran 2020 tarihlerinde, kampüs içinde belirlenen noktalarda, Halkbank personeli tarafından verildi. Kartlarını henüz alamayan personelimize, 2 ve 3 Temmuz 2020 tarihlerinde yeniden dağıtım yapılacak.

TEK KARTLA BİRÇOK İŞLEM YAPILABİLECEK

BAİBÜ Dijital Kart, kampüs, fakülte, lojman girişlerinde, personel ulaşım servislerinde, personel kimlik kartı olarak kullanılabilecek. Yine aynı zamanda, kütüphane ve yemekhane hizmetleri ile diğer sosyal tesis hizmetlerden faydalanmak için de dijital kart kullanılacak. Prof. Dr. Fuat Sezgin kütüphanesindeki kiosklar kullanılarak, ödünç kitap alınabilecek ve kitap iadesi yapılabilecek. Akademisyenler ve öğrenciler, dijital kartlarını kullanarak fotokopi cihazlarından, belirlenen sınırlar çerçevesinde kopyalama işlemlerini gerçekleştirebilecekler. BAİBÜ Dijital Kart, banka kartı işlevi de görecek. Kullanıcılar Halkbank’ta açacakları vadesiz hesaplarından, kampüs içinde veya dışında her türlü alışverişlerini, kartın temassız özelliğini de kullanarak yapabilecekler.

Yemekhanelerde ise, yemek ücreti kartlardan otomatik olarak alınacak. Çeşitli noktalardaki kiosk ve ATM’ler ile cep telefonu ve internet bankacılığı aracılığı ile, kartlara havale ve EFT yapılabilecek. Kart sahipleri Halkbank’ın tüm bankacılık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecekleri gibi Vakıfbank ve Ziraat Bankası ATM’lerinden yapacakları bankacılık işlemleri yine ücretsiz olacak.