BAİBÜ’de enstitüler kapatıldı

Haber: N. Halid Altundal

“Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Kurulması, Kapatılması veya Adlarının Değiştirilmesi Hakkındaki” Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’nin 4 Mart 2020 tarihli sayısında yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karara göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde(BAİBÜ) lisansüstü eğitim veren Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü kapatıldı. Kapatılan enstitüler tek çatı altında toplanarak kurulmasına karar verilen Lisansüstü Eğitim Enstitüsü altında birleşti.