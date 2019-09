BAİBÜ’de Erasmus İşbirlikleri artıyor

Haber: BMA

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin 2019 yılında, Erasmus Ortak Ülkelerle Hareketlilik (KA107) kapsamında yaptığı 6 proje başvurusundan 5’i kabul edilerek Ulusal Ajans’tan 150 bin Avro hibe almaya hak kazandı. Erasmus Ortak Ülkelerle Hareketlilik (KA107) kapsamında Arnavutluk, Kosova, Moldova, Endonezya ve Ürdün ile mühendislik, fen bilimleri, fizyoterapi, spor ve uluslararası ilişkiler alanlarında karşılıklı öğrenci ve personel hareketliliği gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, Arnavutluk Universitet Aleksander Xhuvani Elbasan ile spor ve fizyoterapi; Endonezya University of Indonesia ile fizik, kimya ve uluslararası ilişkiler; Kosova Universi College ile spor; Moldova Comrat State University ile ziraat ve Ürdün Yarmouk University ve Jordan University of Science and Technology ile biyoloji, fizik, kimya, çevre mühendisliği, gıda mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, fizyoterapi ve uluslararası ilişkiler alanlarında, öğrenci ve personel hareketliliğini içeren iş birlikleri yapılacak.