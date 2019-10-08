BAİBÜ’de “Kalite Seminerleri” devam ediyor

Haber: BMA

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde (BAİBÜ) ‘”Yükseköğretimde Kalite” konusunda öğretim elemanlarına eğitim seminerleri veriliyor. Bu kapsamda BAİBÜ Kalite Koordinatörü ve Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Gürel tarafından “Yükseköğretimde Kalite Güvence Sistemleri Işığında Eğitim Müfredatının Belirlenmesi ve İyileştirilmesi” başlığı altında eğitim seminerleri düzenleniyor.

Etkinliklere; fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında görev yapan tüm öğretim elemanları ile Birim Kalite Komisyonu üyeleri katılıyor.

Seminerlerde; Yükseköğretimde Kalite Sistemleri, Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al (PUKÖ) döngüsünün içeriği ve aşamaları, ‘Eğitim Öğretimde Planlama (P); programların tasarımı ve onayı, programların sürekli güncellenmesi ve geliştirilmesi’, öz değerlendirme raporu ile mezun bilgi ve donanımlarının nasıl iyileştirilebileceği konularında bilgiler veriliyor.

İlk olarak Temmuz ayı içerisinde Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan öğretim elemanlarına verilen seminerler, Eylül ayında tekrar başladı. Ekim ayında ise ilk olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi akademisyenlerine Yeşil Salonda eğitim semineri verildi. Eğitim seminerleri, 23 Ekim 2019 tarihinde Fen Edebiyat Fakültesi öğretim elemanlarına verilecek eğitimle tamamlanacak.

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Meriç Tuncel tarafından ise seminer konularını içeren “Program ve Öğrenme Çıktısı” konulu eğitim videosu hazırlandı.