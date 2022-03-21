BAİBÜ’de nevruz coşkusu

Haber: Ceylan Beykoz

Baharın müjdecisi 21 Mart Nevruz Bayramı, BAİBÜ Türk Dünyası Topluluğu tarafından kampus alanında kutlandı. Etkinliğe BAİBÜ Türk Dünyası Topluluk Danışman Hocası Prof. Dr. Dündar Yener, Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Mehmet Tuncay, TÜRKAV Bolu Şube Başkanı Ulaş Aydoğan, Enerji Sen Bolu İl Temsilcisi İsmail Akgül ve öğrenciler katıldılar.

Günün anlamına yönelik konuşan BAİBÜ Türk Dünyası Topluluk Danışman Hocası Prof. Dr. Dündar Yener, “Her sene olduğu gibi bu sene de 21 Mart günü Abant İzzet Baysal Üniversitesinde Türk Dünyası topluluğu olarak Nevruz'u kutluyoruz. Türkistan'dan Balkanlardaki uluslara kadar çok geniş bir bölgede kutlanan Nevruz, kültür değerleriyle özdeşleştirip sembolleştirdiği, özü itibariyle baharın gelişinin kutlandığı coşkuyla karşılandığı bir gündür. Yaşadığı geniş coğrafyada doğa ve çevrenin uyanışının kutlandığı Nevruz Bayramı'nın Anadolu'da ve Türk kültürünün yayıldığı bölgelerde de son derece köklü ve zengin bir geçmişi vardır. Bu nedenle 21 Mart bütün varlıklar için uyanış, diriliş ve yaradılış günü olarak kabul edilerek, Nevruz bayramı adıyla kutlanır. Oniki Hayvanlı Türk Takviminde görüldüğü üzere Türklerde çok eskiden beri bilinmekte ve törenlerle kutlanmaktadır. Türklerde Nevruz Ergenekon'dan çıkıştır. İşte bu nedenle bugün Türklerde Nevruz, yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilmiş ve günümüze kadar bayramlarda kutlana gelmiştir. Nevruz Türk'ün Kutlu Günüdür! Bu vesileyle Herkesin Nevruz Bayramını Kutluyorum göstermiş olduğunuz katılım için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından katılımcılar Türklerin Ergenekon’dan çıkışını temsilen demir döverken, yakılan ateşin üzerinden atladılar.