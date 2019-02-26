BAİBÜ’de ulaşım toplantısı

Haber: BMA

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) öğrencilerinin üniversiteye ulaşımlarını iyileştirmek amacıyla BAİBÜ’de bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, ana kampüs içindeki yol güzergâhının değiştirilmesini de içeren önemli gündem maddeleri görüşüldü; e-kent mobil ödeme sisteminin yakın zamanda uygulamaya geçeceğinin müjdesi verildi.

BAİBÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Samettin Gündüz başkanlığındaki toplantıya Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Tanrıkulu, Bolu Belediyesi Ulaşım Birimi Sorumlusu İsmail Civelek ile Öğrenci Konseyi Başkanvekili Habip Topuz ve öğrenci toplulukları başkanları katıldı.

Toplantıda; kampüs içi yol güzergahı değişikliği, Tıp Fakültesi Hastanesi önünden ayrı otobüslerin hareket etmesi, kampüs içindeki dönel kavşakların ve yolların durumu, araç ve durak sayılarının artırılması vb. maddeler ile kısa ve uzun dönemde yapılması hedeflenen çözümler konuşuldu. Öğrencilerin şikayet ve talepleri dinlendi.

Toplantıda, kredi kartı ya da banka kartı aracılığıyla e-kent mobil ödeme sisteminin yakın zamanda hayata geçirileceği kaydedilerek, sistemin ulaşımda öğrencilere büyük kolaylık sağlayacağı vurgulandı.

Gündem dışındaki soruları da cevaplayan Genel Sekreter Doç. Dr. Samettin Gündüz, bir öğrencinin bütünlemelerle ilgili sorusu üzerine, bu konuda gelen önerileri kapsamlı bir şekilde değerlendirdiklerini, gerek başarı oranı gerekse öğrencilere sağlanacak kolaylık bakımından çözüm odaklı bir yaklaşım içerisinde olduklarını ifade etti.