BAİBÜ’de Umre Semineri düzenlendi

Haber: N. Halid Altundal

Bolu İl Müftülüğü Başkanlığı umre organizasyonu ile ilimizden Özel Bolu-4 turu ile gidecek Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) öğretim üyeleri, üniversite çalışanları ve öğrenciler için geçtiğimiz hafta Cuma günü BAİBÜ İlahiyat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Akşemseddin İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKİMER) Konferans Salonu’nda “Umre Bilgilendirme Semineri“ düzenledi.

AKİMER Müdürü Doç. Dr. Şaban Karasakal, umreye gidecek öğretim üyeleri, üniversite çalışanları ve öğrencilerin katıldığı seminerde İl Müftü Vekili Nihat Kök, genel hatlarıyla umre esnasında yapılması gerekenler ve ziyaret yerlerini anlattı.