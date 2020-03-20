BAİBÜ’de uzaktan öğretim dersleri başlıyor

Haber: Aysun Beykoz

BAİBÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (İBUZEM) altyapısıyla sunulacak uzaktan öğretim dersleri için çalışmalar başladı. Bu kapsamda İBUZEM sistemin kullanımına dönük, bilgi teknolojisi araçlarının nasıl kullanılacağı ve derslere nasıl erişileceği ile ilgili öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik açıklamalı videolar, resimli anlatım kılavuzları ve birim koordinatörlerine yönelik canlı sunumlar hazırlayacak.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada “Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne kayıtlı öğrencilerimizin uzaktan öğretim sistemini sağlıklı kullanabilmesi ve bilgi teknolojileri eş zamanlı/eş zamansız dersler yapabilmesi için e-posta adreslerinin ve cep telefon numaralarının güncel tutmaları büyük önem taşımaktadır. (Güncelleme işleminin anlatıldığı video) Öğrencilerimizin ders kayıtlarını yaptıkları Bilgi Yönetim Sistemi-BYS (//bys.ibu.edu.tr) üzerinden iletişim bilgilerinin (e-posta ve cep telefon numarası) güncel olduğundan emin olmaları, varsa gerekli değişiklikleri sistem üzerinden yapmaları gerekmektedir. Öğretim elemanlarımız ise, İBUZEM tarafından hazırlanmakta olan video ve resimli anlatım kılavuzlarından ve akademik birimlerde uzaktan öğretim koordinasyonu için görevlendirilen öğretim elemanlarından destek alabileceklerdir. İçinden geçtiğimiz bu olağanüstü dönemde, yaşanan olumsuzlukları el birliğiyle ve kenetlenerek atlatmak için Ülkemiz genelinde gösterilen büyük çaba ve fedakarlıkların, yükseköğretimdeki yansımalarından biri olan bu uygulamanın başarıyla sonuçlanması için tüm paydaşlarımızın gerekli desteği vermesini bekliyoruz. Bu konuda gerekli iletişim e-posta adresleri üzerinden sağlanacağı için öğrenci ve öğretim elemanlarımızın düzenli olarak e-posta hesaplarını kontrol etmeleri, Üniversitemiz ana sayfasında (www.ibu.edu.tr) yapılan duyuru ve bilgilendirmeleri takip etmeleri gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2020, 13:30