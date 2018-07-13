Haber: BMA

15 Temmuz 2016 hain darbe kalkışmasının milletimizin büyük bir inanç ve cesaretle gerçekleştirdiği direnişle bertaraf edilmesinin 2’nci yıl dönümünde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) tarafından “15 Temmuz ve Milli İradenin Dirilişi” konulu konferans düzenlendi. İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Fahri Çakan, Aziz Şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim tilaveti sundu. Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan konferansa, Bolu Valisi Aydın Baruş, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Metin Eştürk, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Nadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Birlik ve beraberlik ruhunu Çanakkale’de olduğu gibi bu topraklarda ebediyen var edecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle düzenlenen konferansı, BAİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Düzcü verdi. 15 Temmuz’un milletimize ve devletimize yapılan hain bir darbe girişimi olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Düzcü, “Bu olayın iki yönü vardı: İlki, darbe teşebbüsü yönü; ikincisi milletimizin direnişi, karşı koyuşu. Bu, necip Silahlı Kuvvetlerimizle hiç ilgisi olmayan, hiçbir zamanda olmayacak bir cuntanın, hain bir grubun hareketiydi. Bu hareketin bertaraf edilmesiyle, sivil demokrasinin gelişmesi ve milli iradenin hâkimiyetinin güçlenmesinde ciddi mesafeler kat edildi” diye konuştu.

O karanlık gecede yaşananlara milletimizin tek yürek olarak direnmesinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olaylara yerinde müdahalesinin önemine değinen Doç. Dr. Düzcü, “Sayın Cumhurbaşkanımız, o gece, sivil demokrasinin ve milli iradenin önderi olmak anlamında kayda değer, tarihe geçecek bir liderlik örneği sergiledi. Kendisinin meydanlarda olması milletimize de cesaret verdi” dedi.

Aziz şehitlerimiz için çağdaş edebiyatımızda kaleme alınmış şiirlerden örnekler veren Doç. Dr. Düzcü, Ahmet Selçuk İlkan’ın “Sen vatan kahramanı, demokrasi şehidi/Yine bir tarih yazdın, Dünya bunun şahidi/Bir mucize yarattın 15 Temmuz gecesi/Can verdin vatan için, yoktu bunun ötesi/O nasıl bir yürek ki binlerce tanka bedel/Ölüm bize vız geldi, utandı senden evvel/Seninle gurur duydu Boğaziçi Köprüsü/Yeniden dile geldi Çanakkale türküsü…” dizelerinde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale destanı ve İstiklâl Marşı’na atıfta bulunduğunu belirterek, Akif’i ve tüm şehitlerimizi hayırla yâd etti.

Osmanlı’dan Cumhuriyete darbeler ve darbe girişimleri hakkında da bilgi veren Doç. Dr. Düzcü, darbelerin en büyük zararının düşünceyi ve medeniyeti yok etmeleri olduğunu kaydederek, kısa süre önce kaybettiğimiz değerli bilim insanı Prof. Dr. Fuat Sezgin’in buna güzel bir örnek olduğunu söyledi. Doç. Dr. Düzcü ayrıca şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyetimizin belki de en büyük bilim insanlarından biri olan İslâm Bilimi Tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin hoca, 1960 darbesinde Almanya’ya gitmek zorunda kaldı. Fuat Sezgin hoca, ülkesini çok seven, yüreği vatan aşkıyla dolu bir insandı. Fuat Sezgin hoca ‘Bugünkü modern batı bilimi varlığını, İslâm bilimi ve medeniyetine borçludur.’ derdi. En büyük tezi buydu.”