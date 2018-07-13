banner133

banner128

banner120
13 Temmuz 2018 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • BAİBÜ’den 15 Temmuz konferansı

    15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) tarafından “15 Temmuz ve Milli İradenin Dirilişi” adlı konferans verildi.

    13 Temmuz 2018 Cuma 13:01
    Bu haber 55 kez okundu
    BAİBÜ’den 15 Temmuz konferansı

    Haber: BMA

    15 Temmuz 2016 hain darbe kalkışmasının milletimizin büyük bir inanç ve cesaretle gerçekleştirdiği direnişle bertaraf edilmesinin 2’nci yıl dönümünde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) tarafından “15 Temmuz ve Milli İradenin Dirilişi” konulu konferans düzenlendi. İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Fahri Çakan, Aziz Şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim tilaveti sundu. Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan konferansa, Bolu Valisi Aydın Baruş, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Metin Eştürk, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Nadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

    Birlik ve beraberlik ruhunu Çanakkale’de olduğu gibi bu topraklarda ebediyen var edecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle düzenlenen konferansı, BAİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Düzcü verdi. 15 Temmuz’un milletimize ve devletimize yapılan hain bir darbe girişimi olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Düzcü, “Bu olayın iki yönü vardı: İlki, darbe teşebbüsü yönü; ikincisi milletimizin direnişi, karşı koyuşu. Bu, necip Silahlı Kuvvetlerimizle hiç ilgisi olmayan, hiçbir zamanda olmayacak bir cuntanın, hain bir grubun hareketiydi. Bu hareketin bertaraf edilmesiyle, sivil demokrasinin gelişmesi ve milli iradenin hâkimiyetinin güçlenmesinde ciddi mesafeler kat edildi” diye konuştu.

    O karanlık gecede yaşananlara milletimizin tek yürek olarak direnmesinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olaylara yerinde müdahalesinin önemine değinen Doç. Dr. Düzcü, “Sayın Cumhurbaşkanımız, o gece, sivil demokrasinin ve milli iradenin önderi olmak anlamında kayda değer, tarihe geçecek bir liderlik örneği sergiledi. Kendisinin meydanlarda olması milletimize de cesaret verdi” dedi.

    Aziz şehitlerimiz için çağdaş edebiyatımızda kaleme alınmış şiirlerden örnekler veren Doç. Dr. Düzcü, Ahmet Selçuk İlkan’ın “Sen vatan kahramanı, demokrasi şehidi/Yine bir tarih yazdın, Dünya bunun şahidi/Bir mucize yarattın 15 Temmuz gecesi/Can verdin vatan için, yoktu bunun ötesi/O nasıl bir yürek ki binlerce tanka bedel/Ölüm bize vız geldi, utandı senden evvel/Seninle gurur duydu Boğaziçi Köprüsü/Yeniden dile geldi Çanakkale türküsü…” dizelerinde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale destanı ve İstiklâl Marşı’na atıfta bulunduğunu belirterek, Akif’i ve tüm şehitlerimizi hayırla yâd etti.

    Osmanlı’dan Cumhuriyete darbeler ve darbe girişimleri hakkında da bilgi veren Doç. Dr. Düzcü, darbelerin en büyük zararının düşünceyi ve medeniyeti yok etmeleri olduğunu kaydederek, kısa süre önce kaybettiğimiz değerli bilim insanı Prof. Dr. Fuat Sezgin’in buna güzel bir örnek olduğunu söyledi. Doç. Dr. Düzcü ayrıca şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyetimizin belki de en büyük bilim insanlarından biri olan İslâm Bilimi Tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin hoca, 1960 darbesinde Almanya’ya gitmek zorunda kaldı. Fuat Sezgin hoca, ülkesini çok seven, yüreği vatan aşkıyla dolu bir insandı. Fuat Sezgin hoca ‘Bugünkü modern batı bilimi varlığını, İslâm bilimi ve medeniyetine borçludur.’ derdi.  En büyük tezi buydu.”

     

    Anahtar Kelimeler: 15, Temmuz, Hain, Darbe, Girişiminin

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ Ala Geyik” den “ Bolu Parkları” na … “Ala Geyik” …
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu KIZIM SÖYLEDİ. BEN İNANMADIM !
  • Suat Tosun Suat Tosun SÜPER YAŞIN KESTİRMESİ
  • AYHAN DEMİRCİ AYHAN DEMİRCİ “Mesih”,“Altın Nesil” ve “Erdoğan’ı Affetmek”
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan VATANSIZ OLMAK
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR KÜSİP
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL IZA’YA AÇIK MEKTUP.
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım BATILI-DOĞULU-KUZEYLİ-GÜNEYLİ AJANLAR DURDUKÇA VE KÜRT-ARAP-ACEM MÜRİTLERİ YÖNETTİKÇE...
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir GEÇİNMEK…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit OMUZ
  • İlhami Candemir İlhami Candemir SEÇİM ANALİZİ
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Hasan Aksay’dan Geleceğe Tohum!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gölcük rant kapısı değil, doğa harikasıdır!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Sandıkta halkımızın O Şaşmaz Terazisinin Verdiği Mesaj!
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Bürokrasi 1
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR O ANTİ DEPRESANI ALMA ÇOCUĞUM
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Mitingler sandığın aynası değil
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk Milletvekili adaylarına: MASALI, ŞOVU BIRAKIN PROJELERİNİZİ ANLATIN
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL KAPANMASINA 10 GÜ N KALDI !!!
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Genç Girişimci
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Zor Bir Anket Oldu
  • Gürkan Dura Gürkan Dura NÂZIM HİKMET’İN BOLU YOLCULUĞU
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ FETİH SURESİNİN 16. AYETİ VE BİR KUR’AN-I KERİM MUCİZESİ (II)
  • ÖMER ERU ÖMER ERU SU ve SU TAŞKINLARI
  • Makinist Makinist Refik Özçelik’i cız tutmuş
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR MİLLİ EĞİTİM ALARM VERİYOR YA TARIM? YA EKONOMİ?
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124