BAİBÜ’den 2 Nisan’a özel etkinlik



Haber: BMA

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğrencileri, dünyada yaygın nörolojik bir bozukluk olan otizme dikkat çekmek amacıyla özel bir etkinlik gerçekleştirdiler. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Yıkmış ve Arş. Gör. Mehtap Kot yürütücülüğünde, Kardelen Meydanı’nda, kent halkını ve çocukları otizm konusunda bilgilendirdiler.

Etkinlik kapsamında Özel Eğitim Bölümü öğrencileri, erken tanı, otizmli çocuklarda eğitimin önemi ve çocukların sosyal yaşamda kabul görmelerinin önemini vurguladılar; otizm spektrum bozukluğu hakkında vatandaşları bilgilendirdiler; günün anlamını içeren broşürler dağıttılar. Öğrenciler, çocuklarla ise el baskısı, yüz boyama, süsleme ve çeşitli müzikli etkinlikler gerçekleştirdiler.