BAİBÜ’den Barış Pınarı’na tam destek

Haber: BMA

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosu, 10 Ekim Perşembe günü yaptığı toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’na yönelik bir destek bildirisi yayınladı. BAİBÜ Senatosu tarafından yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi: “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, bölgesinde gelişen şartlara binaen, Türk Silahlı Kuvvetleri eliyle, 09 Ekim 2019 tarihinde Barış Pınarı Harekâtı’nı başlatmıştır. Bulunduğu coğrafyanın şartları ve bölgesinde gelişen olaylara rağmen bir barış, huzur ve istikrar ülkesi olan Türkiye, Barış Pınarı Harekâtı ile kendisine yönelen tehditler ve zorunluluklar karşısında; kendi toprak bütünlüğünü korumak, bölgesinde gelişen savaş ortamı sonucunda oluşan göçü önlemek, ülkesine sığınan mazlum halkların tekrar ülkelerine dönmesini sağlamak ve terörist oluşumları yerinde durdurmak için harekete geçmiştir.

“MEŞRU MÜDAFAA HAKKI ÇERÇEVESİNE UYGUN OLARAK BAŞLAMIŞTIR”

Barış Pınarı Harekâtı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesine uygun olarak başlamış ve devam etmektedir. Başarıyla sona eren Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları sonucunda, bölgede oluşan güven ve istikrar ortamıyla da görülmüştür ki Türkiye’nin tek hedefi Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde bölgede yaşayan masum halkların güvenliğini ve huzurunu sağlamaktır.

“BARIŞ PINARI HAREKÂTI’NIN ZAFERLE SONUÇLANMASI İÇİN DUA EDİYORUZ”

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosu olarak, Barış Pınarı Harekâtı’nı, coğrafyamızda yaşanan olumsuzlukların bitirilmesine katkı sunacağına olan inancımızla tam olarak destekliyor, Harekâtın zaferle sonuçlanması ve Mehmetçiklerimizin zarar görmemesi için dua ediyoruz.”