BAİBÜ’den bir akademik başarı daha

Haber: BMA

Özellikle son yıllarda gösterdiği akademik yükselişi, saygın derecelendirme kuruluşları ve akademik çevrelerden gelen sıralama sonuçlarıyla belirgin hale gelen BAİBÜ, dünyanın en prestijli akademik dergilerinden olan Nature Index’te Fizik Bilimlerinde 10’uncu, Doğa Bilimlerinde de 23’üncü sıraya yükselme başarısını gösterdi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 2016 yılından itibaren her yıl ülke ve akademik kuruluş bazında başarı sıralamalarının yayınlandığı Nature Index’de; 2018 yılında 50’inci, 2019 yılında 45’inci sırada yer alırken, 2020 yılı başarı sıralamasında 23. oldu. Bu yükselişteki başarıya, Nature Index tarafından değerlendirmeye alınan, fizik bilimleri alanındaki en saygın dergi olan European Physical Journal C ve Journal of High Energy Physics’de iki adet makaleleri yayımlanan BAİBÜ’lü akademisyenler; Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünden Prof. Dr. Haluk Denizli, Prof. Dr. Abdülkadir Şenol ve Doç. Dr. Murat Olutaş’ın katkıları oldu.

Rektör Alişarlı; “BAİBÜ Ailesi Adına Teşekkür Ediyorum”

BAİBÜ akademik yükselişini sürdürürken Rektör Mustafa Alişarlı’dan bu yükselişte emeği olan akademisyenlere tebrik ve teşekkür geldi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Mustafa Alişarlı, saygın bir üniversite olma yolunda çalıştıklarını vurgulayarak; “Üniversite olarak her alanda yükselmek gayesiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dünyanın saygın kuruluşlarından peş peşe gelen sevindirici veriler bizleri memnun etti. Bu yükselişte emeği olan tüm değerli akademisyenlerimizi tebrik ediyor, BAİBÜ ailesi adına kendilerine teşekkür ediyorum.” dedi.

Başarı Sıralamaları BAİBÜ’nün Gururu Oldu

BAİBÜ, Nature Index sıralamasındaki başarı oranının artışı yanında, geçtiğimiz hafta da yükseköğretimin Nobel’i olarak değerlendirilen ve dünyanın saygın sıralama kuruluşlarından biri olan, Londra merkezli Times Higher Education’un (THE) “University Impact Rankings 2020”, (Üniversite Etki Sıralaması-2020) adlı uluslararası derecelendirmede büyük başarı gösterdi.

BAİBÜ; THE University Impact Rankings 2020’de Nitelikli Eğitim” kategorisinde, dünya üniversitelerinde ilk 200’e girerken Türkiye’de 4. sırada yer almıştı. Ayrıca; Sağlık ve Refah” kategorisinde, dünyada ilk 600’e girerken Türkiye’de 19. sırada, “Azaltılmış Eşitsizlikler” kategorisinde dünyada ilk 300’e girerken Türkiye’de 8. sırada, “Cinsiyet Eşitliği” kategorisinde dünyada ilk 300’e girerken Türkiye’de 9. sırada yer alarak saygın ve nitelikli bir dünya üniversitesi olma yolunda ilerlemekte olduğunu gösterdi.