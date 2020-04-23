BAİBÜ’den “Çocuk Üniversitesi” Müjdesi

Haber: Aysun Beykoz

BAİBÜ, milletlerin geleceği çocuklarına verdiği önemle ölçülebilir düşüncesinden hareketle, ülkemizin geleceği ilköğretim öğrencilerine yönelik, sosyal becerilerini ve sosyal sorumluluk duygusunu geliştirecek programlara öncelik verme adına, Çocuk Üniversitesi kurmaya hazırlanıyor. Uyguladığı sosyal sorumluluk projeleriyle, toplumun her kesimine akademik birikimlerini sunmayı hedefleyen BAİBÜ, Çocuk Üniversitesi Projesiyle de çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlamanın yanısıra sanal dünyadan uzak kalmaları ve sağlıklı sosyalleşmeleri için ortam sağlamayı hedefliyor. Çocuk Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenecek. Pandeminin sona ermesi ardından başlayacak ücretsiz dersler, Gülezler Konağında Cumartesi ve Pazar günleri verilecek. Projenin eğitimcileri gönüllük esasına göre görev alacaklar.