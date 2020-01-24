BAİBÜ’den Göynük Sempozyumu

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ)Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi(BAMER) ilçe sempozyumlarına ara vermeden devam ediyor. BAMER tarafından hazırlanan program kapsamında kültürel değerleriyle çekim merkezi olan ilimiz Göynük ilçesi işlenecek. 16-19 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenecek “Göynük Araştırmaları ve Halk Kültürü Sempozyumu” Valilik, Belediye, BAMER, Kaymakamlık ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun iş birliği ile gerçekleştirilecek.

Sempozyum 16-17 Nisan günleri BAİBÜ’de, 18-19 Nisan günlerinde ise Göynük’te düzenlenecek programlar ile yapılacak. Sempozyumda bildiri sunmak için son başvuru tarihi ile 20 Mart 2020.