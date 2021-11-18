BAİBÜ’den haberimiz üzerine açıklama

Haber: C. Kutay Aykan

Yaptığımız haberde, Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesinde bulunan KYK yurtlarında kalan iki kız öğrencinin köpek saldırısı sonrası yaralanması ile ilgili habere yönelik, sadece sorumlunun Bolu Belediyesi olduğu vurgulanırken, köpekler tarafından hastanelik edilen köpekler konusuna hiç mi hiç değinilmemesi gözlerden kaçmadı. Tarafımıza gönderilen açıklamayı aynen yayınlıyoruz;

“Kampüsümüzde öğrencilerin köpek ısırmalarına maruz kalması haberleri hakkında bilgi notu.

Değerli basın mensubu arkadaşlarımız; Mücavir alanlar içindeki başıboş köpeklere müdahale yetkisi ve görevi Belediye Başkanlıklarındadır. İlgili birimlerimiz, öğrencilerin şikâyetleri ve oluşabilecek olumsuz durumları göz önüne alarak birçok defa yazı ile köpeklerin toplanmasını Bolu Belediye Başkanlığından talep etmiştir. Belediye Başkanlığı, köpeklerin aşılı ve kayıtlı olduğu gerekçesi ile toplama yapmamıştır. Üniversitemiz, sorunun çözüme kavuşmamasından dolayı durumu özetleyerek Bolu Valiliğine müracaat etmiştir. Bilginize sunarım.”

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2021, 15:07