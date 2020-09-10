BAİBÜ’den helal jelatin üretimine tam destek

Haber: BMA

Geçtiğimiz Haziran ayında Geredeli Deri Sanayicilerinin, Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ile Rektör Mustafa Alişarlı’dan destek talep ettikleri helal jelatin üretimi projesinde son aşamaya geçildi. Yapılan hazırılıklar ve gelinen aşama kapsamında BAİBÜ Rektörlüğünde toplantı yapıldı. Toplantıya; Rektör Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa YAMAN, Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ersin KAŞKA, Proje Destek Ofisi, Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (YENİGIDAM), Mühendislik Fakültesi, Gerede Meslek Yüksekokulu ve Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulundan akademisyenler katıldı.

BAİBÜ, HELAL JELATİN ÜRETİMİNE TAM DESTEK

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, ülkemizde büyükbaş ham deri üretiminin yüzde 40’ına yakınını gerçekleştiren Gerede deri sanayicilerinin, Gerede Organize Sanayi Bölgesi’nde kuracakları yatırım tesislerinde, helal jelatin üretimi ve ihracatı yapmak amacıyla başlattıkları projeye, ilgili tüm akademik birimleriyle destek veriyor. Bu kapsamda, gerekli hammaddenin Gerede Jelatin Anonim Şirketi tarafından sağlanmasıyla, YENİGIDAM; ARGE altyapısı, raporlama, proje görünürlüğü, Gerede Meslek Yüksekokulu; jelatin üretiminde danışmanlık desteği, Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu; deneme tasarımları için gerekli deneylerin gerçekleştirilmesi, Mühendislik Fakültesi ise deneme tasarımlarını tasarlamak, F/M ve diğer analizleri yapacak.

BAİBÜ Proje Destek Ofisi’nin tüm aşamalarda destek vererek yönlendiği proje aynı zamanda, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü TAGEM’in Ar-Ge Destek Programı 16’ncı proje çağrısı kapsamında değerlendiriliyor.

ALİŞARLI: “YATIRIMCILARI BOLUYA DAVET EDİYORUZ, DESTEK SÖZÜ VERİYORUZ”

Rektör Mustafa Alişarlı; üniversite-sanayi işbirliği kapsamında bu özel projeye destek olmaktan mutlu olduklarını ifade ederek; “Üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarımızın meyvesini alıyoruz. Gerede özelinde Bolumuza böylesine bir tesis kazandırılmasında katkımız olduğu için mutluyuz. Tüm sanayici ve iş adamlarına buradan çağrıda bulunuyorum Bolu’ya yatırım yapmaları halinde Üniversite olarak tüm birimlerimizle elimizden gelen desteği vermeye hazırız.” diyerek yatırımcılara çağrıda bulundu. Alişarlı projede emeği geçen akademisyenleri kutlayarak; “İlgili tüm birimlerimiz kısa zaman içinde eşgüdüm içinde gerekli çalışmaları gerçekleştirdi. Değerli arkadaşlarımız akademik birikimlerini, öğrenci yetiştirmek ve akademik çalışma yapmanın yanısıra ülkesine ve bölgesine katkı sunacak sanayi işbirlikleri için de ortaya koydular. Projeye emek veren değerli tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

SIFIR ATIK ÜZERİNE ÇALIŞMA BAŞLATILACAK

Toplantıda, ülkemizde de son yıllarda üzerinde hassasiyetle durulan ve başarıyla yürütülen sıfır atık yaklaşımını desteklemek ve uygulamak üzere hem deri sanayisinde ortaya çıkan hem de kurulacak olan jelatin fabrikasının atıklarının ekonomiye kazandırılması için araştırma ve geliştirme çalışması başlatılması da kararlaştırıldı.