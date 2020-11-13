BAİBÜ’den önemli bir proje daha

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu’nun koordinatörlüğünü yaptığı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) destekli üniversite-sanayi iş birliği projesinin protokol imza töreni gerçekleşti. BAİBÜ Rektörlük binasında gerçekleştirilen imza törenine; Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alaattin Teoman İnal, Bolçi Çikolata Anonim Şirketi Müdürü Hüseyin Deniz Aksoy, MARKA Bolu Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Tolga Kaya, MARKA Bolu Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Ali Dizman, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri İsmail Gören, Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Bahattin Öztoprak ve Proje Yürütücüsü-Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Uğur Soykan katıldı.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın ortak olarak yer aldığı MARKA destekli bu projeyle, Yeniçağa Yaşar Çelik MYO öğrencilerinin mesleki becerilerinin artırılması, üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi ve Yeniçağa Yaşar Çelik MYO’nun alt yapı ve teknik donanımlarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında protokoller, Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alaattin Teoman İnal ve Bolçi Çikolata Anonim Şirketi Müdürü Hüseyin Deniz Aksoy tarafından imzalandı.

İmza töreni öncesi, Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı Öğretim Üyesi ve Proje Yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Uğur Soykan, üniversite-sanayi iş birliği projesi hakkında bilgi verdi. 2019 yılında, Yeniçağa Yaşar Çelik MYO’da mesleki eğitimi geliştirmeye yönelik hazırladıkları projeyi MARKA’ya sunduklarını ve destek alan projenin başarılı bir şekilde devam ettiğini belirten Soykan; “Projenin 3 temel ayağı var: Bunlardan ilki, eğitim ve öğretim müfredatlarında yapılan iyileştirmelerle öğrencilerimizin imalat sanayiye yönelik mesleki becerilerini geliştirmesi, üniversite-sanayi iş birliğinin sağlanması ve Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu’nun alt yapısının güçlendirilmesidir” dedi.

SOYKAN: “UYGULAMALI EĞİTİM, STAJ VE İSTİHDAM OLANAKLARI VERECEK”

Protokollerin kapsamı hakkında da bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Soykan, “Eğitim-öğretimin geliştirilmesine yönelik yaptığımız çalışmalarla, dersleri veren akademisyenlerin, özel işletmelerin, alan uzmanlarının ve mezun öğrencilerimizin görüşlerini aldık ve ders müfredatlarımızı bu doğrultuda güncelledik. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı itibariyle de, bu ders programlarını yüksekokulumuzda uygulamaya başladık. Öğrencilerimiz, teorik dersleri kapsamında, dönem içerisinde işletmelere giderek, hem teorik dersleri alacaklar, hem de sonrasında işletmelerde laboratuvar ve uygulamalı eğitimlerini görecekler. Öğrencilerimizin, işletmelerde staj yapma imkanları da olacak. Bu süreç, istihdama kadar gidebilecek. Bunlar, projemizin önemli çıktıları” diye konuştu.

ALİŞARLI: “EĞİTİMLERİMİZİ İSTİHDAMA DÖNÜK PLANLIYOR VE UYGULUYORUZ”

Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı; özel sektör için artık diplomanın tek başına bir geçerliliği olmadığını belirterek, “Özel sektöre başvurulduğunda, öğrencilere ya da mezunlara eğitimin dışında birçok soru soruluyor; hangi becerilerin var, hangi tecrübeleri kazandın, nerelerde çalıştın? gibi. Bizim hedefimiz bu üniversite-sanayi işbirlikleri sayesinde öğrencilerimize artı değer kazandırmak. Projelerimiz sayesinde öğrencilerimiz hem okul esnasında bir tecrübe kazanmış oluyorlar hem de sanayicilerimiz bu iş gücünden istifade ediyor. Burada, bir yerinde eğitim var ve bu yerinde eğitimde de iki önemli nokta burada söylendi. İlki, müfredatın uyarlanması. Bu, aynı zamanda kaliteli ara elemanların yetişmesine katkı sağlıyor. İlerleyen aşamalarda staj imkanları oluyor. Staj esnasında da öğrenci verimli çalışmışsa, güvenilir izlenim bırakmışsa, firma iş teklifinde bulunabiliyor. İstihdama yönelik çıktıları olan bir iş birliği bu aynı zamanda” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN FAYDALI OLACAĞINI DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ PROTOKOLLERE İMZA ATIYORUZ”

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin desteğiyle bu yıl yapılması planlanan Batı Karadeniz Kariyer Fuarı’nın, pandemi nedeniyle ertelenmesine rağmen, öğrenci ve firma kayıtlarının alındığını hatırlatan Rektör Alişarlı, “Biz bu yıl Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin desteklediği bir kariyer fuarı yapacaktık. Maalesef pandemiden dolayı şimdilik fuarı gerçekleştiremedik. Ama o dönemde fuara, sadece kendi üniversitemizden 17 bine yakın öğrenci ayrıca diğer üniversitelerden kayıt yaptıranlar oldu. Bunlar, kayıt takviminin bitmesine 1 ay kala olan rakamlardı. Diğer üniversitelere göre rekor bir sayı olacaktı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin de bu süreçte, teşvikini ve desteğini gördük. Hem firma yetkilileri hem de öğrencilerimizle irtibat kurdu. Stajyer kabul edecek firmalar ve öğrenciler buluşturuldu; staj ve istihdam imkanları sunuldu. Bugün imzalayacağımız protokoller de aslında, hep bunların nüvesi, başlangıcı. İnşallah faydalı olacağını düşündüğümüz bir protokole imza atıyoruz. Protokollerin, hem üniversitemize ve öğrencilerimize, hem de işletmelere hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından protokoller, Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alaattin Teoman İnal ve Bolçi Çikolata Anonim Şirketi Müdürü Hüseyin Deniz Aksoy tarafından imzalandı.