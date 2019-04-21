BAİBÜ’den şehit hassasiyeti

Haber: C. Kutay Aykan

Türkiye-Irak sınırında devam eden operasyonlarda geçtiğimiz gün 4 askerimiz şehit düşmüş ve 6 askerimizde yaralanmıştı. Türkiye’yi yasa boğan olaydan sonra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Bahar Şenlikleri programında değişikliğe gitti. Üniversite tarafından alınan kararla şenliklerdeki müzik ve konser etkinlikleri ileri bir tarihe ertelendi. Konuyla ilgili olarak BAİBÜ Rektörlüğünden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “22-23-24 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacağı ilan edilen Üniversitemiz Bahar Şenliklerindeki müzik ve konser etkinlikleri, Hakkari’de teröristlerle girilen çatışmada Şehitlerimizin olması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. 22 ve 24 Nisan 2019 tarihlerinde saat 14.00’de planlanan panel ve konferanslar etkinlik kapsamında yapılacaktır.”

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2019, 13:29