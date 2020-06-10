BAİBÜ’den TÜBİTAK Teknofest’e 4 İddialı Proje

Haber: BMA

BAİBÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ile Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde eğitim gören öğrencilerden oluşan proje ekipleri, Dekan Prof. Dr. Ömer Özyurt ve danışmanlar Prof. Dr. Murat Pakdil, Doç. Dr. A. Osman Emiroğlu, Dr. Öğr. Üyesi Nihat Daldal ve Dr. Öğr. Üyesi Şafak Kayıkçı ile Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’yı makamında ziyaret ederek, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı T3 Vakfı destekli yarışma projelerini tanıttılar.

DÖNER KANAT KATEGORİSİNDE “İSTİKBAL”

BAİBÜ’nün ilk projesi, festivalde Döner Kanat kategorisinde yarışacak ‘İstikbal’ adlı insansız hava aracı olacak. Kavramsal tasarım raporu TÜBİTAK’a teslim edilen İstikbal projesi, 336 takım arasından 80 puan alarak 55’inci sırada ikinci aşamaya geçmeye hak kazandı. Detaylı tasarım aşamasında olan proje, 10 Ağustos 2020 tarihine kadar tamamlanarak TÜBİTAK yarışmalarına katılacak. Dr. Öğr. Üyesi Şafak Kayıkçı danışmanlığındaki proje ekibi, Mehmet Yüksel Kütükoğlu, Cavit Sevinç ve Burak Tuncer’den oluşuyor.

YENİ “BAİBÜ BGM-1”

Döner Kanat Kategorisinin ikinci aracı olan BAİBÜ BGM-1’in çalışmaları başarıyla tamamlayarak, TÜBİTAK Teknofest yarışmalarına hazır hale getirdiler. Ekip, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ni ve Bolu’yu en iyi şekilde tanıtmayı ve ismini ödül sıralamasına yazdırmayı hedefliyor. Danışmanlığını Prof. Dr. Murat Pakdil’in yaptığı ekip, takım kaptanı Muaz Türkmen ile 8 kişiden oluşuyor.

ÖTÜKEN ROKET TAKIMININ ROKETİ TÜMÜYLE YERLİ

Dr. Öğr. Üyesi Nihat Daldal danışmanlığında Teknoloji, Bilim ve Proje Öğrenci Topluluğu bünyesinde oluşturulan Ötüken Roket Takımı ise, T3 Vakfı’nın düzenleyeceği roket yarışmasına Alçak İrtifa (1500mt) kategorisinden katılıyor. 10 kişiden oluşan proje ekibi, yarışmanın ön elemelerini başarıyla tamamladı. Tüm elektronik ve mekanik sistemleri yerli olarak üretilen Ötüken’in hedefi, final aşamasından sonra atış hakkı kazanması.

AYVAZ İDDİASINI SÜRDÜRÜYOR

TÜBİTAK yarışmalarında Üniversitemizi başarıyla temsil eden Ayvaz Elektromobil de yarışmalara hazır. Doç. Dr. Osman Emiroğlu danışmanlığında yürütülen Ayvaz Elektromobil Projesi’nin Takım Kaptanı Enes Kalafat ve Kaptan Yardımcısı Muhammet Sefa Çalk, TÜBİTAK Teknofest hazırlık süreçleri ve Ayvaz Elektromobil’in durumu hakkında Rektör Alişarlı’ya bilgi verdiler.

ALİŞARLI: “GENÇ YETENEKLERİMİZ MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNE İVME KAZANDIRACAKLAR”

Rektör Alişarlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek şöyle konuştu; “TÜBİTAK Teknofest 2020’de Üniversitemizi temsil edecek proje ekiplerini kutluyorum. Özellikle TÜBİTAK bünyesinde düzenlenen yarışmalar tatlı rekabetle birlikte, gençlerimizin kendilerini deneyebilecekleri, geliştirebileceği ortamlar oluşturuyor. Yükseköğrenimlerini sürdüren ya da tamamlayan genç beyinlerimizin bu yarışlara katılımlarıyla, ülkemiz adına bilim, teknoloji ve üretime katkı sağlayan ve Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna katkıda bulunan uluslararası standartlarda nitelikli projeler yapabildiklerini görüyoruz. Üniversite olarak biz de akademik birikimini gençlerimizin hizmetine sunarak bu vizyona katkı yapacak ortamları gençlerimize sunmak için çalışıyoruz. Üniversitemizden şimdilik dört önemli projemiz var. Bu projeleri artıracak çalışmalara devam ediyor ve proje ekiplerine her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Ortaya çıkan bu ürünleri görmek bizleri çok memnun ediyor, gururlandırıyor. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest 2020’ye katılacak tüm öğrencilerimizi ve danışman öğretim üyelerimizi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.”