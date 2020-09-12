BAİBÜ’den uzaktan eğitim kararı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) öğrencileri sosyal medyada geçtiğimiz hafta bir kampanya yaparak her bölümde hibrit(yüz yüze/uzaktan) eğitim yapılması önerisinde bulunmuştu. Öğrencilerden gelen taleplere kulak veren BAİBÜ Rektörlüğü tarafından da eğitim modeli ile ilgili öğrenciler ve akademisyenlerin görüşünü almak için anket açıldı. Geçtiğimiz hafta Cuma günü sonlandırılan ankete göre Rektörlükten bir açıklama yapılması beklenirken Sağlık Bakanlığının yazısı öğrencilerin beklentilerinin tersine oldu. Sağlık Bakanlığının YÖK’e bildirdiği uzaktan eğitim tavsiye kararı sonrası gözler BAİBÜ yönetiminin eğitimin yapılış şekliyle ilgili vereceği karara döndü.

BAİBÜ SENATOSU “UZAKTAN EĞİTİM” DEDİ

Öğrencilerin meraklı bekleyişi sürerken BAİBÜ yönetimi senatoyu topladı. Yapılan toplantı sonrasında güz döneminde eğitimin yapılış şekline ilişkin karar kamuoyuyla paylaşıldı. Konuyla ilgili BAİBÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Üniversitemiz Senatosunun bugün yaptığı toplantısında, Kovid-19 küresel salgını tedbirleri çerçevesinde öğrenci, idari ve akademik personel ile genel halk sağlığını tehlikeye atmamak, programların yeterlilik kazanımlarından taviz vermemek adına, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı güz dönemi derslerinin, bazı istisnalar dışında çoğunluğunu uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması kararı alındı. Üniversite Senatomuzun toplantısı sonrasında yapılan açıklama şu şekilde; 1. Üniversitemizde, 2. Maddede belirtilen istisnalar dışında ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarındaki tüm dersler eşzamanlı çevirimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Diş hekimliği Fakültesi 4 ve 5. sınıf, Tıp Fakültesi 4, 5 ve 6. sınıf ve Mimarlık Fakültesi 4. sınıf uygulama dersleri pandemi şartlarına uygun olarak yeterli sayıda gruplara bölünerek yüz yüze yapılacaktır. Ara sınavlar çevirimiçi, dönem sonu sınavları ise her bir program için tek bir günde tamamlanacak şekilde farklı günlerde pandemi tedbirlerine riayet edilerek yüz yüze yapılacaktır.”

“TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞÜKRANLARIMIZI İLETİYORUZ”

Rektörlük açıklamasında ayrıca salgın süreci hatırlatılarak, “Zor günler geçirdiğimiz bu dönemde, Kovid-19 küresel salgını ile mücadelede zor şartlarda görevlerini yerine getiren tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımızı iletiyoruz. Onları bu mücadelede desteklemek ve yalnız bırakmamak adına, Başta BAİBÜ ailesi olmak üzere ve tüm vatandaşlarımızı temizlik, maske ve mesafe kuralına uymaya, uymayanları uyarmaya davet ediyoruz. Bu zor günleri atlatıp, doğanın kalbindeki kampüslerimizde ders başı yapacağımız günlerde buluşmak için hep birlikte dua ediyoruz” denildi.