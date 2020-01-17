BAİBÜ’den Viyana Eğitim Müşavirliğine

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Yıldız, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Cumhuriyeti Viyana Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği görevine asaleten atandı. Doç. Dr. Yusuf Yıldız, 1997 yılında Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde lisans eğitimine başladı. 2003-2009 yılları arasında Almanya’nın Bonn Rheinische Friedrich Wilhelms Üniversitesi’nde tezli yüksek lisans, 2010-2014 yılları arasında ise aynı üniversitede doktora eğitimlerini tamamladı.

2015 yılında BAİBÜ Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda ‘Yardımcı Doçent Doktor’ unvanıyla göreve başlayan Doç. Dr. Yıldız, 2018 yılında ‘Doçent’ oldu. Osmanlı-Habsburg İlişkileri ve Türk-Alman İlişkileri alanlarında uzmanlaşan Doç. Dr. Yıldız’ın ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 12 makalesi, uluslararası konferanslarda sunduğu 3 bildirisi, iki kitabı ve iki kitap bölümü bulunuyor. Almanca, İngilizce ve orta derecede Rusça ve Latince bilen Doç. Dr. Yıldız, Uluslararası İlişkiler Bölüm Koordinatörlüğü görevini de yürütüyor.