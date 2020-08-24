BAİBÜ’den yeni akademik ilan

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Akademik Personel Alım İlanı, Resmi Gazete’nin 24 Ağustos 2020 tarihli sayısında yayımlandı. İlana göre BAİBÜ, çeşitli fakülte ve bölümlere 39 öğretim üyesi ve 6 öğretim görevlisi alımı yapacak.

İlana göre BAİBÜ Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümüne 4 doçent, 1 doktor öğretim üyesi; Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümüne 1, Yabancı Diller Eğitimi Bölümüne 1 doçent; Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne 1, Türk Dili Edebiyatı Bölümüne 1 doçent; Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümüne 1 doçent; Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümüne 1 profesör, 1 doçent, 6 doktor öğretim üyesi; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümüne 1, İktisat Bölümüne 1 doktor öğretim üyesi; Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümüne 1 doçent; İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümüne 1, Radyo Televizyon Sinema Bölümüne 1 doçent; Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüne 1 doktor öğretim üyesi; Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümüne 1 profesör, 1 doçent, Turizm Rehberliği Bölümüne 1 doktor öğretim üyesi; İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümüne 1 doçent, 1 doktor öğretim üyesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümüne 1 doktor öğretim üyesi; Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümüne 1 doçent, 1 doktor öğretim üyesi; Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümüne 1 doçent, Tohum Bilimi ve Teknolojisi Bölümüne 1 doktor öğretim üyesi; Bolu Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümüne 1 doktor öğretim üyesi, Muhasebe ve Vergi Bölümüne 1 öğretim görevlisi, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümüne 1 öğretim görevlisi; Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümüne 1 doktor öğretim üyesi; Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakım ve Gençlik Hizmetleri Bölümüne 1 öğretim görevlisi; Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümüne 1 öğretim görevlisi; Rektörlük’e 1 öğretim görevlisi; Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık 1 öğretim görevlisi alınacak.

Akademik ilana başvuracak adaylar gerekli şartlar ve istenen belgeler için Resmi Gazete’nin 24 Ağustos 2020 tarihli sayısının “Çeşitli İlanlar” bölümünde yer alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ilanına bakabilirler.