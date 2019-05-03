BAİBÜ’lü öğrenciler 3. oldu

Haber: Esra Öztürk

Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce bölgesinde 3,5 milyon nüfusa ve 1,7 milyon elektrik kullanıcısına hizmet veren SEDAŞ’ın dört yıldır aralıksız olarak gerçekleştirdiği ve artık gelenekselleşen SEDAŞ Proje Fikri Yarışması’nın sonuçları belli oldu. Toplamda 60 başvurunun yapıldığı yarışmada ön değerlendirmeyi geçerek finale kalan 10 proje, Sakarya Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi akademisyenleri ve SEDAŞ yöneticilerinin oluşturduğu jüri tarafından değerlendirildi. Kocaeli Üniversitesi’nden Burhan Arslan birinci olurken, Ahmet Emre Cangür ve Muhammet Demirkıran birlikte hazırladıkları proje ile Düzce Üniversitesi’nden ikinci ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden Merve Karaşahin ve Haluk Burak Kılıç üçüncü oldu. İlk üç dereceye giremeyen 7 projeye de mansiyon ödülü verildi.

Birincilik ödülünü SEDAŞ İcra Başkan Yardımcısı Jan Roszka’nın elinden alan Kocaeli Üniversitesi’nden Burhan Arslan’ın sunduğu “Buzul Kit Cihazı” kışın zorlu geçtiği bölgelerde elektrik dağıtım hatlarında biriken karları ve buzların yol açtığı elektrik kesintilerinin önüne geçecek. Dünyada bir ilk olan proje kapsamında enerji direklerine yerleştirilen cihazlar, lazer teknolojisi ile buzları temizlemeye imkan sağlayacak. Bu cihazın hayata geçirilmesi durumunda milyon dolarlık bir ihracatın gerçekleşmesi bekleniyor.

“Özel Tasarım Rüzgar Yönlendirme Sistemi İle Yatay Rüzgar Türbinlerinde Verimliliğin Arttırılması” başlıklı proje ile ikinci olan Düzce Üniversitesi’nden Ahmet Emre Cangür ve Muhammet Demirkıran ödüllerini, SEDAŞ Dağıtım Direktörü Ersan Şentürk’den alırken, “Nötr Kopması Ve Zayıflaması” başlıklı proje ile üçüncü olan Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden Merve Karaşahin ve Haluk Burak Kılıç ödüllerini SEDAŞ İK Direktörü Sinem Yorulmaz’dan aldı. SEDAŞ tarafından, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü adına proje fikri yarışması sürecinde verdikleri katkı ve destekler için yaptırılan teşekkür plaketi, değerlendirme kurulunda yer alan ve ödül töreni için geceye katılan Prof. Dr. Erdal Bekiroğlu’na, SEDAŞ Dağıtım Direktörü Ersan Şentürk tarafından verildi.

“Toplum için yeni teknolojiler” teması ve “Projesi İyi Olan Kazansın” sloganıyla üniversite öğrencileri için düzenlenen yarışmanın ödül töreninde konuşan SEDAŞ Dağıtım Direktörü Ersan Şentürk projeyle ilgili şunları söyledi: “SEDAŞ olarak yatırımlarımız ve uygulamalarımız ile sektörün öncü şirketi olmaya geçmişte olduğu gibi bugün de devam ediyoruz. Bu yarışmamız ile de toplum için yeni teknolojilere yönelik inovatif projeleri olan gençlerin önünü açıyor, onlara projelerini hayata geçirmek için fırsat sunuyoruz. Bu süreçte bizimle beraber olan Sakarya Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin değerleri akademisyenlerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

SEDAŞ 3. Proje Fikri Yarışması’nda 1. olan proje 7.500 TL ile ödüllendirilirken 2. olan proje 5.000 TL ve 3. olan proje 4.000 TL ile ödüllendirildi. Mansiyon ödülü alan 7 proje için de 1000’er TL, eğer grup olarak katılım söz konusu ise 1500’er TL ödül verildi.