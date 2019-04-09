BAİBÜ’lü öğrenciler finale kaldı

Haber: BMA

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencileri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığının (SSB) İnsansız ve Otonom Kara Araçları Geliştirme Yarışması ROBOİK’18 yarışmasına Tepegöz-İKA aracıyla katıldı. Ön elemeyi geçen Tepegöz-İKA, Haziran ayında gerçekleşecek finallerde yarışmaya hak kazandı. Tepegöz-İKA takımı elde ettikleri bu başarıyı Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ile paylaştı. Rektörlük makamında öğrencileri kabul eden Alişarlı, yarışma takımını kutladı ve Haziran ayında yapılacak finallerde başarılar diledi.

Tepegöz-İKA Takım Kaptanı Mehmet Öztoprak tasarladıkları otonom araç hakkında bilgi vererek, “Araçta kullanılacağımız sensörler, stereo kamera ve ultrasonik sensörler ile aracımız tüm labirenti haritalandıracak. Labirentteki imha edilecek objelerin yerini de işaretleyip hafızaya alarak en uygun algoritmayla en kısa yoldan sırayla objeleri imha edecek parkuru tamamlayacak” dedi.

Takım Danışmanı, BAİBÜ Mühendislik Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Kemal Polat ise aracın üzerindeki sensörler vasıtasıyla, uzaktan herhangi bir müdahale olmadan otonom olarak SSB’nin düzenlediği yarışmadaki Meskun Mahal görevi ve İmha Görevini yerine getireceğini ifade ederek, “Meskun mahal görevinde bir yandan içinde bulunduğu Labirenti çözerken diğer yandan imha etmesi gereken objeleri bulup imha edecek. Tüm objeleri imha etmeden labirenti terketmeyecek ve bunların hepsini en kısa yolu hesaplayarak yerine getirecek” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2019, 16:11