BAİBÜ’lü Özlem, kazada hayatını kaybetti

Haber: Aysun Beykoz

Kaza, 4 Ekim Cuma günü akşam saatlerinde meydana geldi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencisi Özlem Kartal, annesi Fatma Kartal ile birlikte Düzce’de bir düğüne gitmek için D-100 karayolu üzerinde karşıdan karşıya geçmek istedi. Bu sırada Fatma Kartal (38) ile kızı Özlem Kartal’a (20) Samet Y. İdaresindeki 81 AAU 462 otomobil hızlı bir şekilde çarptı. Kazayı ihbar alan 112 Acil Servis ekipleri hemen olay yerine geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan anne Fatma Kartal ile BAİBÜ öğrencisi kızı Özlem Kartal’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaza sonrası sürücü Samet Y. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken Fatma Kartal ile Özlem Kartal’ın cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZADAN SAATLER ÖNCE PAYLAŞMIŞ

Öte yandan BAİBÜ öğrencisi Özlem Kartal’ın kazadan saatler önce Twitter hesabından yaptığı paylaşım ise dikkat çekti. Özlem’in kazadan birkaç saat önce, “Bir beyaz mennnndiiil koydun gittin” ifadelerinin yer aldığı paylaşım arkadaşlarının üzüntüsünü daha çok perçinledi.