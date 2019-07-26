BAİBÜ’nün 2019 kontenjanı belli oldu

Haber: Esra Öztürk

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin(ÖSYM), 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu yayınlamasının ardından üniversiteye gitmek isteyen öğrenciler 23 Temmuz itibariyle tercih yapmaya başladı. Açıklanan kılavuza göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin(BAİBÜ) de bu yıl alacağı öğrenci sayısı belli oldu. Kontenjan kılavuzuna kadar BAİBÜ 14 Fakülte, 8 Meslek Yüksekokulu ve 2 Yüksekokula toplamda 6 binden fazla öğrenci alacak.

EN ÇOK İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER ÖĞRENCİ ALACAK

Açıklanan kılavuzda en çok öğrenci alacak fakülte ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi oldu. Fakültenin 5 farklı programına toplamda 551 öğrenci alınacak. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini 480 öğrenci alacak Bolu Meslek Yüksekokulu, 435 öğrenci alacak Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu izledi.

ÜNİVERSİTELİ SAYISI ARTIYOR

Öte yandan BAİBÜ’nün resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre kayıtlı öğrenci sayısı 32 bin 654 iken bu sayının tercih dönemi sonrası yapılacak yerleştirmeler ile 35 bine çıkması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2019, 14:37