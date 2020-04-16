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BAİBÜ’nün 5 projesi daha desteğe hak kazandı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ), TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (ARDEP) kapsamında sunduğu 5 projesi daha desteklenmeye hak kazanarak 11. sıraya yükseldi.

BAİBÜ’nün 5 projesi daha desteğe hak kazandı

Haber: BMA

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB), 2019 yılı 2. dönemi desteklenmeye hak kazanan projeleri ilan etti. Değerlendirme sonucunda 186 proje önerisinin desteklenmesine karar verildi. Bu kapsamda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ), Fen-Edebiyat, Eğitim,  Ziraat ve Doğa Bilimleri ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden sunulan 5 projesi daha kabul edilerek, toplamda 9 proje ile ülkemizdeki 206 üniversite içerisinden 11. sırada yer alma başarısını gösterdi.

Proje Destekleme Ofisi’nden Revizyon Desteği

BAİBÜ Proje Destekleme Ofisi, TÜBİTAK ARDEP projelerine destek verme kapsamında, 2019 yılı 2. döneminde başvuru yapmış ancak projesi desteklenmemiş olan akademisyenlerin, 2020. 1. döneminde yeniden başvuru aşamasında gerekli revizyon çalışmalarına destek vereceğini, gerekli bilgiler için dahili 1106 nolu telefondan iletişime geçilebileceğini duyurdu.

BAİBÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Projeleri desteklenmeye hak kazanan öğretim üyelerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyoruz” denildi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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