BAİBÜ’nün projesi ülke çapına yayılıyor

Haber: BMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023 hedefleri doğrultusunda önem verdiği proje ve çalışmalara katkı sunmak amacıyla, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Rektörlüğü’nün, ailenin güçlendirilmesi amacıyla, üniversite eğitimi alamamış annelere yönelik düzenlediği “Anneler Üniversitede Okulu” projesinin 3’üncüsü gerçekleştiriliyor.

“Bilinçli Anneden, Sağlıklı Topluma” temasıyla gerçekleştirilen projede, sağlıklı ve huzurlu bir toplum için, aile değerlerinin korunması ve çocukların yetiştirilmesinde en büyük sorumluluğu üstlenen annelerin doğru eğitimi almaları hedefleniyor. Ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak çocukların, anneler tarafından bir öğretmen sorumluluğu ile yetiştirilmelerinin önemine vurgu yapılıyor.

BAİBÜ Rektörlüğü öncülüğünde; Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi ve Bolu İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Anneler Üniversitede Okulu projesi, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 2019-2023 arası yılları kapsayan 11. Kalkınma Planı’nda yer alan “Sağlık, Kadın, Çocuk ve Aile” kavramlarının güçlendirilmesini içeren 15 hedefle birebir örtüşüyor.

BAİBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arzu İlçe koordinatörlüğündeki projenin 3’üncüsü, 25 Kasım 2019 Pazartesi günü başladı. İzzet Baysal Kültür Merkezi Mavi Salonda 5 gün boyunca devam edecek eğitimlerde annelere, sağlıktan aile içi iletişime, ilk yardımdan sıfır atık yönetimi ve gıda güvenliğine kadar geniş bir çerçevede, alanında uzman akademisyenler tarafından aydınlatıcı bilgiler sunuluyor.

PROJE KAPSAMINDA EĞİTİM VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Proje kapsamında ilk olarak üniversitenin tanıtım filmi gösterildi. İlk gün, Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Yağlı Mavil “İslâm’da Aile İçi Yaşam”, Dr. Öğr. Üyesi Halide Nur Özüdoğru “Aile İçi İletişim”, Hakim Gülperi Cicili ise “Aile Hukuku” konularında eğitim verdiler. Eğitim programının ikinci gününde, Prof. Dr. Hamit Coşkun tarafından “Stresle Baş Etme, Şiddetin Önlenmesi” ve Dr. Öğr. Üyesi Nurhan Çingöl tarafından “Zaman Yönetimi, Medya Okur-Yazarlığı”; üçüncü günde ise Prof. Dr. Arzu İlçe tarafından “İlk Yardım, Ev Kazalarının Önlenmesi ve Ergonomi” konularında eğitim verildi. Dr. Öğr. Üyesi Zühal Özdemir Yaman ve Dr. Öğr. Üyesi Aylin Akoğlu koordinatörlüğünde gerçekleştirilen atölye çalışmasında ise, annelerle birlikte pasta ve kurabiye süslemeciliği etkinliği gerçekleştirildi.

Eğitim programının dördüncü gününde, Çevre Mühendisi Jale Bağcı tarafından “Sıfır Atık Yönetimi” ve Dr. Songül Ekmen Kurtoğlu tarafından “Sağlığın Korunmasında Tarama Yöntemleri ve KETEM Hizmetleri” konularında bilgiler verilecek. Eğitim programı, 29 Kasım 2019 Cuma günü Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı tarafından verilecek “Gıda Güvenliği” konulu konferans ile sona erecek ve eğitimlerini tamamlayan annelere sertifikaları takdim edilecek.