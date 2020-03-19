BAİBÜ’nün tüm binaları temizlendi

Haber: BMA

Koronavirüsün yayılmasını önlemek için ülke genelinde üniversiteler de dahil tüm okullarda eğitime ara verilen 16 Mart Pazartesi gününden bu yana, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı tüm binalarında dezenfeksiyon işlemi yapılıyor. Çalışmalar kapsamında BAİBÜ’nün Gölköy ve ilçe yerleşkelerinde bulunan fakülte, enstitü ve yüksekokul binaları, amfi, derslik ve laboratuvarlar, öğrenci yemekhaneleri, kültür merkezleri, daire başkanlıkları gibi birimleri ve toplu kullanım alanları dezenfekte edildi. Binalardaki panolara Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs uyarılarının ve doğru el yıkama talimatlarının yer aldığı duyurular asıldı; öğrenci ve personelin sıkça kullandığı alanlara dezenfektanlar konuldu.