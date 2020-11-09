BAİBÜ’ye 2 yeni eser daha

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin’in geçtiğimiz Cuma günü gerçekleştirdiği ziyarette BAİBÜ Gölköy Yerleşkesine yapılması planlanan yeni binaları açıkladı. Bolu Milletvekili Arzu Aydın, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak, Belediye Meclis Üyeleri Burak Balaban, Şaziye Turan ve AK Parti Bolu Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı’nın da bulunduğu ziyarette BAİBÜ Rektörü Mustafa Alişarlı, İlahiyat Fakültesi ek binası ile Merkezi Amfi projelerine dair bilgiler verdi. Rektör Alişarlı, söz konusu projeler kapsamında inşaat çalışmalarının önümüzdeki aylarda başlayacağını bildirdi.