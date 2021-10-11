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BAİBÜ’ye aşı standı kuruldu

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Aktivite Merkezine aşı standı kuruldu.

BAİBÜ’ye aşı standı kuruldu

Haber: Okay Özcan

Öğrenciler ve üniversite çalışanları standa gelerek aşılarını oldular. Koronavirüs salgınına karşı kentteki aşılama çalışmalarını artırmak için çalışmalarını sürdüren İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, binlerce öğrencinin bulunduğu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy kampüsündeki aktivite merkezine aşı standı kuruldu.

Aşı oranını artırmak için çalışıyorlar

Aşı ekipleri tarafından standa gelenlere koronavirüs aşısıyla ilgili bilgilendirme yapılırken aşı olmak isteyenlerde aşılarını oldular. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki aşılama oranlarının artırılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

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