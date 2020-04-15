BAİBÜ’ye bisiklet yolları yapılıyor

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde, Gölköy Kampüs içi ve ulaşım yollarını bisiklet kullanımına uygun hale getirmek için çalışma başlatıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Rektör Mustafa Alişarlı konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Alişarlı, Gölköy Kampüsü başta olmak üzere tüm BAİBÜ kampüslerinde öğrenci memnuniyetini artırarak, kampüs kültürünü yükseltecek çalışmalar yaptıklarını ayrıca öğrencilerin taleplerini yerine getirmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

“BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİZE TEKNİK DESTEK VERİYOR”

Rektör Alişarlı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Birçok öğrencimiz spor, hobi ve ulaşım aracı olarak bisiklet kullanıyor. Kampüs ulaşım yolu sadece araçlar için bölünmüş yol olarak planlanmış. Yaya ve bisiklet kullananlar için kullanıma uygun değildi. Bisiklet yolu talebi, Açık Kapı Öğrenci Görüşmelerinde öğrencilerimizden de gelmişti. Bu kapsamda bir planlama yaparak, Gölköy Kampüs ulaşım yolunda bisiklet ve yaya yolu yapımına başladık. Bu çalışmanın yapımı ve projelendirmesi için Bolu Belediye Başkanlığı bize teknik destek veriyor. Bu vesileyle Tanju Özcan Bey’e teşekkür ediyorum” dedi.

ÖĞRENCİLERİN KULLANIMI İÇİN BİSİKLETLER GELİYOR

Alişarlı, koronavirüs önlemleri kapsamında öğrencilerden uzak geçirdiğimiz bu zor günleri yine kampüs yaşamı standartlarını yükseltecek çalışmalarla değerlendirdiklerini söyledi. Rektör Alişarlı; “Gençlik ve Spor Bakanlığı’na Gençlik Projeleri Destekleme Programı kapsamında sunulan ‘Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü’nde Sürdürülebilirlik Çalışmaları: Karbon Emisyonlarının Azaltılması’ başlıklı proje desteklenmeye hak kazandı. Bu projeyle temin edilecek bisikletlerle öğrencilerimiz kampüs içi ulaşımlarını sağlayacak, spor yapmış olacak ve projenin asıl hedefi olan, Greenmetric uluslararası üniversiteler sıralamasında, sıfır emisyonlu araç kullanımı kategorisinde, üniversitemizi daha üst seviyeye çıkaracağız. Tabiatın kalbinde bulunan üniversitemiz, bu sayede öğrencilerine çevre ve doğayı koruma farkındalığı da kazandırmış olacak” ifadelerini kullandı.