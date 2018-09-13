Haber: Esra Öztürk

2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne yerleşmeye hak kazanan adaylardan 4 bin 924 öğrenci, üniversitemize kayıt yaptırdı.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO), Güzel Sanatlar Fakültesi ile Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği ve Resim İş Öğretmenliği bölümleri ise özel yetenek sınavları ile öğrenci alıyor.

Geçtiğimiz hafta tamamlanan sınavların sonuçlarına göre, BESYO’ya 205, Güzel Sanatlar Fakültesi ile Eğitim Fakültesi’ne ise 75’er öğrenci alınacak. Böylece, 2018-2019 Akademik Yılı’nda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde eğitim görmeye hak kazanan öğrenci sayısı yaklaşık 5 bin 279’a ulaşacak.