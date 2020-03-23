BAİBÜ’ye yeni merkez

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Resmi Gazete’nin 15 Mart 2020 tarihli sayısında yayınlanan yönetmelikle kuruldu. Kurulan yeni merkezle BAİBÜ’de uygulama ve araştırma merkezi sayısı 16’ya çıktı.

Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amacı ise, üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında kadın, aile ve toplum hizmetleri ile ilgili geçmişten günümüze kadar sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel ve hukuki konular başta olmak üzere her alanda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak, danışanlara, çalışanlara ve öğrencilere yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmak, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve bilimsel araştırmalar yaparak bunların yayımlanmasını sağlamak.

Yeni merkez kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, kadın hakları düşüncesini geliştirmeye, yaygınlaştırmaya ve kadının toplumdaki yerini yükseltmeye, kadın hakları konusunda toplumu, özellikle kadınları ve çocukları bilinçlendirmeye yönelik eğitim etkinlikleri yapacak. Kadınlara ve aileye yönelik her türlü faaliyet ve etkinliklerde sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliği yaparak çalışmaları yürütecek olan Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Merkezi ayrıca; kadınlardan ve kız çocuklarından engelli, kimsesiz, bakıma muhtaç, şiddet gören, istismara ve kadın ticaretine maruz kalan, sokakta yaşayan, sağlık sorunları olan, madde bağımlısı, sığınmacı ve hükümlü gibi dezavantajlı grupların karşılaştıkları sorunların ve risklerin etkin bir şekilde araştırılması ve bu sorunların çözülmesine yönelik çalışmalarda da bulunacak.