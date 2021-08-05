BAİBÜ’YE YENİ ARAŞTIRMA MERKEZİ

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Akademik bilgi ve eğitim adına bünyesine yeni fakülteler ile bölümler katan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) son olarak Hayat Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni açtı. BAİBÜ’nün 16. uygulama ve araştırma merkezi olan Hayat Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi‘nin yönetmeliği 26 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YENİ MERKEZİN AMAÇLARI

Resmi Gazeteye göre merkezin amaçlarından bazıları şu şekilde sıralandı: “Toplum açısından bilimsel bilginin erişilebilirliğini artırmak. İlköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrencilerin ilgi duydukları bilimsel alanlarla ilgili güvenilir ve güncel bilgiyi, o alanın önde gelen bilim adamlarından almasını sağlamak. Herhangi bir alanda mevcut müfredatın ötesinde bilgi sahibi olmak isteyen öğrencilere bu bilgiyi sağlamak. Öğrencilerin meslek tercihinde bulunurken yapılacak hataların önceden giderilmesi ve bu yolla oluşabilecek kaynak dağılımı ve emek piyasası problemlerini ortadan kaldırmada katkı sağlamak. Yapılacak eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili tüm Üniversite mensuplarına uygulama ve araştırma yapma imkânı sağlamak. Yaşlılık ve aktif yaşlanma ile ilgili alanlarda akademik, bilimsel, nesnel ve esas kaynaklara dayalı olarak çalışmalar yapmak ve yaptırmak. Yaşlılık ve aktif yaşlanma ile ilgili alanlarda, tazelenme eğitimi gibi kalıcı etkileri olan eğitim programları düzenlemek.”