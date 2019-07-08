BAİBÜ’yü Irak’ta tanıttılar

Haber: BMA

Dört gün süren 7. Türkiye ve Kıbrıs Üniversiteleri Fuarında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ni(BAİBÜ) Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Him ve Türkçe Öğretimi Merkezi (TÖMER) Müdürü Prof. Dr. Halit Karatay temsil etti. 7. Türkiye ve Kıbrıs Üniversiteleri Fuarı, Irak’ın Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki tek temsilci acentesi olan Roni Eğitim Danışmanlığı tarafından 27 ve 28 Haziran 2019’da Erbil’de, 29 Haziran 2019’da Duhok’ta, 1 Temmuz 2019’da ise Süleymaniye’de gerçekleştirildi.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 25 devlet ve vakıf üniversitesinin katıldığı fuarın açılışı, Irak’ın Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu ve Irak Yüksek Öğretim Bakanlığı Genel Müdürlüğü’nde görev yapan üst düzey yöneticiler ile ülkemizden 5 Rektör ve Rektör Yardımcılarının katılımıyla yapıldı. 4 gün süren fuarı, 4 bin 500’ü aşkın lisans ve yüksek lisans öğrenci adayları ve ailelerinin yanı sıra öğretim elemanları, hükümet yetkilileri ve milletvekilleri ziyaret ettiler.

Açılışta yapılan konuşmalarda bu organizasyonun özellikle Türkiye ve Kuzey Irak arasında bir köprü rolü üstlenerek, ilim, gelenek, görenek ve kültür alışverişine katkı sağladığını vurguladılar. Fuarda BAİBÜ’yü temsil eden Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Him ve TÖMER Müdürü Prof. Dr. Halit Karatay, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin eğitim öğretim olanakları hakkında uluslararası öğrencilere sunumlar yaptılar.